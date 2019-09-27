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U-19 Ligi başlıyor

1 saat önce

2019-2020 sezonu U-19 Ligi, 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlıyor.

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2019-2020 sezonu U-19 Ligi, 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlıyor.


2019-2020 sezonu U-19 Ligi'nin fikstürü belirlendi. Maçlar, 5 Ekim'de oynanacak müsabakalarla başlıyor. Kura çekiminin yapıldığı U-19 Ligi'nde tüm hazırlıklar tamamlandı. 12 takımın katılımıyla çift devreli lig usulüne göre oynanacak U-19 Ligi'nde, ilk iki sırayı alan takımlar Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil etmeye hak kazanacak. Son iki sırayı alan takımlar ise alt lige düşecek. U-19 Ligi ilk haftanın maç programı, Futbol İl Temsilciliği tarafından kulüplerle paylaşıldı.


İlk hafta maçları


Futbol İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, U-19 Ligi'nde ilk hafta maçları Antalya Yolspor- Kepez Belediyespor, Antalya Kunduspor-Lara Futbol Eğitim Merkezi, Manavgat Belediyespor-Ant.Demirspor, Çakallıklıspor-Ant. Merkezspor, DSİ Spor- Muratpaşa Belediyespor ve Serik Belediyespor-Asat Gençlikspor olarak belirlendi. - ANTALYA

Antalya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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