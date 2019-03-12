U-19 Ligi'nde Zirveyi Yakından İlgilendiren Erteleme Maçı Yarın Oynanacak
1 saat önce
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde averaj ile ilk iki sırayı paylaşan Talasgücü ile Kocasinan Şimşekspor'un haftasonu ertelenen maçı yarın oynanacak.
Kayseri
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde averaj ile ilk iki sırayı paylaşan Talasgücü ile Kocasinan
Şimşekspor'un haftasonu ertelenen maçı yarın oynanacak.
Talasgücü Belediyespor'un haftasonu BAL'da oynadığı maça U-19 Takımından 6 oyuncusunu götürdüğü için ertelenen U-19 karşılaşması yarın Argıncık Stadı'nda oynanacak. Bu maç öncesinde 52 puanlı Talasgücü Belediyespor averaj ile liderlik koltuğunda otururken, aynı puana sahip Kocasinan Şimşekspor ise averaj ile ikinci sırada bulunuyor. Kayseri'yi Türkiye
U-19 Şampiyonası'nda temsil edecek takımın belirlenmesi açısından büyük önem taşıyan erteleme maçı yarın Argıncık 1 Nolu sahada saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:04 Kaynak: İHA
Hırsızlık Suçundan Aranan 2 Hükümlü Gardıroptaki Gizli Bölmede Yakalandı
Anne-Kızı Öldüren Katilin Dikkat Çekmemek İçin Cenazeye Katıldığı Ortaya Çıktı
Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İle İlgili İddialara yanıt: Hiçbir Eksik Yok
Eriğin Kilo Fiyatı Dudak Uçuklatıyor