Son Dakika Haberleri: U-19 Ligi'nde Zirveyi Yakından İlgilendiren Erteleme Maçı Yarın Oynanacak

U-19 Ligi'nde Zirveyi Yakından İlgilendiren Erteleme Maçı Yarın Oynanacak

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde averaj ile ilk iki sırayı paylaşan Talasgücü ile Kocasinan Şimşekspor'un haftasonu ertelenen maçı yarın oynanacak.

U-19 Ligi'nde Zirveyi Yakından İlgilendiren Erteleme Maçı Yarın Oynanacak, System.String[]
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde averaj ile ilk iki sırayı paylaşan Talasgücü ile Kocasinan Şimşekspor'un haftasonu ertelenen maçı yarın oynanacak.

Talasgücü Belediyespor'un haftasonu BAL'da oynadığı maça U-19 Takımından 6 oyuncusunu götürdüğü için ertelenen U-19 karşılaşması yarın Argıncık Stadı'nda oynanacak. Bu maç öncesinde 52 puanlı Talasgücü Belediyespor averaj ile liderlik koltuğunda otururken, aynı puana sahip Kocasinan Şimşekspor ise averaj ile ikinci sırada bulunuyor. Kayseri'yi Türkiye U-19 Şampiyonası'nda temsil edecek takımın belirlenmesi açısından büyük önem taşıyan erteleme maçı yarın Argıncık 1 Nolu sahada saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:04 Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Spor
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