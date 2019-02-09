Son Dakika Haberleri: U-21 Ligi 21.hafta

U-21 Ligi 21.hafta

18 dakika önce

21 Liginin 21.haftasında dün oynanan karşılaşmada İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

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U-21 Liginin 21.haftasında dün oynanan karşılaşmada İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Sümer Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Utku Doğan xxx, Abdulkerim Dalgaç xxx, Deniz Ersin Çelik xxx

İ.M.Kayserispor U-21: Vedat Doğan xx, Abdullah Gürbüz xx, Batuhan İlhan x, Adem Doğan x, Uğurcan Gülay x, İsmail Dayı xx, Oktay Kuzuimam x, (Mustafa Buğra İlter x dk 55) A.Zekeriya Kartal x, (Emircan Erdoğan x dk 80) Selahattin Seyhun x, Burak Şeftali x, Bora Barlas x

Fenerbahçe U-21: Berke Özer xxx, Recep Kutun xxx, Abdulcebrail Akbulut xxx, Toprak Yürük xxx, Burak Albayrak xxx, Batuhan Yılmaz xxx, Muhammed Gümüşkaya xxx, (Alparslan Demir x dk 82) Serhat Tok xx (Fatih Bektaş xx dk 46) Yusuf Mert Tunç xxx, Alper Uğuz xx, (Eyüp Akcan xx dk 46) Mahsun Çapkan xxx

GOLLER: Yusuf Mert Tunç dk 50 (Fenerbahçe U-21) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor
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