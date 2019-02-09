U-21 Ligi 21.hafta

U-21 Liginin 21.haftasında dün oynanan karşılaşmada İstikbal Mobilya Kayserispor
ile Fenerbahçe
karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Sümer Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Utku Doğan
xxx, Abdulkerim Dalgaç xxx, Deniz Ersin Çelik
xxx
İ.M.Kayserispor U-21: Vedat Doğan xx, Abdullah Gürbüz
xx, Batuhan İlhan x, Adem Doğan x, Uğurcan Gülay
x, İsmail Dayı xx, Oktay Kuzuimam x, (Mustafa Buğra İlter x dk 55) A.Zekeriya Kartal
x, (Emircan Erdoğan x dk 80) Selahattin Seyhun x, Burak Şeftali x, Bora
Barlas x
Fenerbahçe U-21: Berke Özer
xxx, Recep Kutun xxx, Abdulcebrail Akbulut xxx, Toprak Yürük xxx, Burak Albayrak xxx, Batuhan Yılmaz
xxx, Muhammed Gümüşkaya xxx, (Alparslan Demir x dk 82) Serhat Tok xx (Fatih Bektaş
xx dk 46) Yusuf Mert
Tunç xxx, Alper Uğuz xx, (Eyüp
Akcan xx dk 46) Mahsun Çapkan
xxx
GOLLER: Yusuf Mert Tunç dk 50 (Fenerbahçe U-21) - KAYSERİ