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SPOR U-22 Erkekler Boks Milli Takımı çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor - Son Dakika

SPOR U-22 Erkekler Boks Milli Takımı çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor

02.02.2022 14:52

22 Erkekler Boks Milli Takımı çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyorRamazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- U-22 Erkekler Boks Milli Takımı, Mart ayında Hırvatistan'da gerçekleştirilecek Avrupa Boks Şampiyonası için çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor.

U-22 Erkekler Boks Milli Takımı çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- U-22 Erkekler Boks Milli Takımı, Mart ayında Hırvatistan'da gerçekleştirilecek Avrupa Boks Şampiyonası için çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor.

Çankırı'da kamp çalışmalarını sürdüren 30 sporcunun yer aldığı U-22 Erkekler Boks Milli Takımı, güç antrenmanı gerçekleştirdi. Kent merkezinden Esentepe mahallesine kadar yaklaşık 3 kilometre koşu yaparak güç ve kondisyon depolayan sporcular çalışmalarına devam ediyor.

14 Şubat'a kadar Çankırı'daki kamp çalışmalarının devam edeceğini söyleyen U-22 Erkekler Boks Milli Takımlar Başantrenörü Yergali Bekmurzayev, sporcuların son durumlarından memnun olduğunu belirtti.

Bekmurzayev, "Burada güç antrenmanı yapıyoruz. İkinci antrenman teknik taktiğe girecek. Şu an dayanıklılık ve kuvvet antrenmanı yapıyoruz. 30 sporcu ile buradayız. Mart ayında Avrupa şampiyonası var. Şampiyonadaki hedef, madalyaları toplayabilmek. Aralık ayında büyükler Türkiye şampiyonası oldu. Bu kadroda bulunanların yarısı o şampiyonada şampiyon oldu. Kadromuz sağlam" dedi.

Bekmurzayev, ikinci etap çalışmalarının Kastamonu'da devam edeceğini belirtti.

SPOR U-22 Erkekler Boks Milli Takımı çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor
SPOR U-22 Erkekler Boks Milli Takımı çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor
SPOR U-22 Erkekler Boks Milli Takımı çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor
SPOR U-22 Erkekler Boks Milli Takımı çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor
SPOR U-22 Erkekler Boks Milli Takımı çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor
SPOR U-22 Erkekler Boks Milli Takımı çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor
SPOR U-22 Erkekler Boks Milli Takımı çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor
SPOR U-22 Erkekler Boks Milli Takımı çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor
SPOR U-22 Erkekler Boks Milli Takımı çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR U-22 Erkekler Boks Milli Takımı çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor - Son Dakika


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