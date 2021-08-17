'U' dönüşü kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da 'U' dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yapan otomobil, kazaya neden oldu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erdal Yıldırım idaresindeki 34 AIG 246 plakalı Fiat marka otomobil, Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı karşısında 'U' dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yaptı. Dönüş yasak levhasına rağmen dönüş yapan otomobile yoldan geçen Yusuf Demir idaresindeki 02 BJ 178 plakalı motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Demir ile motosiklette bulunan annesi Yıldız Demir yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN