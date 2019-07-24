U dönüşü yapan araç karşından gelen otomobille böyle çarpıştı
Vatandaşları şoka sokan kaza Kayseri
'de kazaya karışan otomobil takla atarak durabildi
KAYSERİ - Kayseri'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobillerden biri takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı.
Kaza, Kocasinan
ilçesine bağlı Argıncık mahallesi Yavuz Sultan Selim
caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. yönetimindeki 34 BMM 97 plakalı otomobile, U dönüşü yaptığı sırada Yusuf Y. 06 MTA 38 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 BMM 97 plakalı araç takla attı. Ağır yaralanan Mustafa Y., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Yusuf Y. de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayı gördüler, ne yapacaklarını şaşırdılar
Öte yandan, meydana gelen feci trafik kazası, çevrede bulunan dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kazanın meydana gelmesiyle takla atan otomobili gören vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Vatandaşların panik anları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.