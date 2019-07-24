Son Dakika Haberleri: U dönüşü yapan araç karşından gelen otomobille böyle çarpıştı
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U dönüşü yapan araç karşından gelen otomobille böyle çarpıştı

1 saat önce

U dönüşü yapan araç karşından gelen otomobille böyle çarpıştı Vatandaşları şoka sokan kaza Kayseri'de kazaya karışan otomobil takla atarak durabildiKAYSERİ - Kayseri'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobillerden biri takla attı.

U dönüşü yapan araç karşından gelen otomobille böyle çarpıştı
Vatandaşları şoka sokan kaza
Kayseri'de kazaya karışan otomobil takla atarak durabildi
KAYSERİ - Kayseri'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobillerden biri takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı.
Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık mahallesi Yavuz Sultan Selim caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. yönetimindeki 34 BMM 97 plakalı otomobile, U dönüşü yaptığı sırada Yusuf Y. 06 MTA 38 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 BMM 97 plakalı araç takla attı. Ağır yaralanan Mustafa Y., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Yusuf Y. de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayı gördüler, ne yapacaklarını şaşırdılar
Öte yandan, meydana gelen feci trafik kazası, çevrede bulunan dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kazanın meydana gelmesiyle takla atan otomobili gören vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Vatandaşların panik anları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
U dönüşü yapan araç karşından gelen otomobille böyle çarpıştı
Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:10 Kaynak: İHA
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