'U' dönüşü yapan otomobile çarpmamak için ölümden döndüler: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'U' dönüşü yapan otomobile çarpmamak için ölümden döndüler: 1 yaralı - Son Dakika

'U' dönüşü yapan otomobile çarpmamak için ölümden döndüler: 1 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 10 metre şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi yaralandı.

'U' dönüşü yapan otomobile çarpmamak için ölümden döndüler: 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 10 metre şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobil şarampole inmeden önce yolda yürümekte olan 3 kadın saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuldu. Otomobil sürücüsü, yolun sağındaki bir aracın aniden 'U' dönüşü yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.


Kaza Manavgat-Ulukapı yolu Salkımevler Mahallesi Yenimahalle kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Ulukapı istikametine gitmekte olan Doğan Şahin'in kullandığı 07 BGU 45 plakalı otomobil, Yenimahalle kavşağına geldiğinde, yolun sağından aniden 'U' dönüşü yapan ve plakalı belirlenemeyen otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdığında yolun sağında bulunan şarampole yuvarlandı.


Yaklaşık 10 metre aşağıya yuvarlanan otomobilin sürücüsü ve otomobilde bulunan bir yolcu kazayı sıyrıklarla atlatırken Ahmet Kaplan isimli yolcu ise yaralandı. Ahmet Kaplan, 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Önünde bir otomobilin 'U' dönüşü yapması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten Doğan Şahin, kazaya sebep olan otomobilin bulunmasını istedi. Doğan Şahin, "İnsanlık yaptık adama vurmadık, vursaydık daha iyiymiş demek ki "diye konuştu.


Diğer taraftan kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun sağında bekleyen bir aracın aniden 'U' dönüşü yaptığı ve kaza yapan otomobilin önüne çıktığı, kaza yapan otomobilin önce sol daha sonra sağ yaparak şarampole yuvarlandığı görülüyor. Yolun sağında yürüyen kadınların ise kaçarak çarpılmaktan son anda kurtuldukları da kayıtlara girdi. - ANTALYA

Doğan Şahin , Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:44 Kaynak: İHA
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