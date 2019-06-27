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'U' dönüşü yapan ticari araçla karşıdan gelen otomobil çarpıştı... O anlar kamerada

1 saat önce

'U' dönüşü yapan ticari araçla karşıdan gelen otomobil çarpıştı.

'U' dönüşü yapan ticari araçla karşıdan gelen otomobil çarpıştı... O anlar kamerada
-Otomobilin ticari araçla çarpıştığı anlar kamerada
Kazada 3 kişi yaralandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray İlçesinde otomobille ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza saat 12.30 sıralarında Saray İlçesi, Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saray istikametinden Kapaklı İlçesi istikametine gitmekte olan Eray Balcı idaresinde ki 59 AV 233 Plakalı otomobil ana cadde üzerinde u dönüşü yapmakta olan Erol Aslan idaresinde ki 59 TH 108 Plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 59 TH 108 Plakalı ticari araçta bulunan sürücü Erol Aslan ve yanında bulunan Yusuf Aslan ile birlikte 59 AV 233 Plakalı aracın sürücü Eray Balcı yaralandı.
Olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan 59 TH 108 Plakalı aracın sürücüsü Erol Aslan itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak diğer yaralılarla birlikte kaza yerine gelen Ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
'U' dönüşü yapan ticari araçla karşıdan gelen otomobil çarpıştı... O anlar kamerada
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
Saray, 3. Sayfa
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