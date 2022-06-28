'U' dönüşü yapan TIR'a kamyonet çarptı; kaza anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

'U' dönüşü yapan TIR'a kamyonet çarptı; kaza anı kamerada

28.06.2022 16:12
'U' dönüşü yapan TIR'a kamyonet çarptı; kaza anı kamerada

BURSA'da, kavşaktan 'U' dönüşü yapan TIR'a, karşı şeritten gelen kamyonet çarptı.

BURSA'da, kavşaktan 'U' dönüşü yapan TIR'a, karşı şeritten gelen kamyonet çarptı. Kamyonette sıkışan Mustafa B., itfaiye ekiplerince kurtarılırken, kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ç., yönetimindeki 47 DB 065 plakalı TIR'la kavşakta U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Mehmet D. kontrolündeki 16 KG 460 plakalı kamyonet, dönüş için manevra yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki yolcu Mustafa B. sıkıştı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mustafa B., itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa B., tedbir amaçlı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, U dönüşü yapan TIR'a, kamyonetin çarptığı anlar yer aldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
BURSA'DA BARAKA YANGINI BURSA'DA BARAKA YANGINI
Kaynak: DHA

İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'U' dönüşü yapan TIR'a kamyonet çarptı; kaza anı kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:30 Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:49 Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:46 Bakan Nebati, BDDK'nın kredi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
14:45 Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 16:19:20. #1.12#
SON DAKİKA: 'U' dönüşü yapan TIR'a kamyonet çarptı; kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement