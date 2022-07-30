'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

30.07.2022 06:23
'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

BURSA'da, kavşaktan 'U' dönüşü yapan TIR'a, karşı şeritten gelen otomobil çarptı.

BURSA'da, kavşaktan 'U' dönüşü yapan TIR'a, karşı şeritten gelen otomobil çarptı. TIR'ın altına giren otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Selçuk Türkmen(49) ile oğlu Mustafa Türkmen (13) hayatını kaybetti. Araçta bulunan anne Meryem Özlem Türkmen (41) ve oğlu Emirhan Türkmen(18) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Feyzi Ö. (60) yönetimindeki 16 RCS 08 plakalı TIR'la kavşaktan 'U' dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Gemlik'ten Bursa merkez istikametine seyir halinde olan Selçuk Türkmen kontrolündeki 16 ABG 906 plakalı otomobil dönüş için manevra yapan TIR'a yandan çarptı. TIR'ın altına giren otomobil hurdaya dönerken sürücü Selçuk Türkmen, eşi Meryem Özlem Türkmen ile arka koltukta bulunan oğulları Mustafa Türkmen ve Emirhan Türkmen araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler otomobilde sıkışan ailenin yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Selçuk Türkmen'in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlenirken itfaiye ekipleri otomobilin kapılarını keserek sıkışan ve yaralı halde bulunan Meryem Özlem Türkmen, Emirhan Türkmen ve Mustafa Türkmen'i çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mustafa Türkmen'de yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak kurtarılan Meryem Özlem Türkmen, Emirhan Türkmen Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. TIR'ın sürücüsü Feyzi Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı 'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Mustafa Türkmen, Selçuk Türkmen, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:18 Oto gaza zam! Gece yarısından sonra litresi 30 kuruş artacak
23:56 Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'yi neden eleştirmediğini Erdoğan ve Erbakan örneğiyle açıkladı: Bu bizim stratejimiz
23:30 Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! Son kararı Erdoğan verecek
23:10 Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:10 Avrupa'da Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı!
22:57 Sivas'ta cenaze yemeğinden zehirlenen 104 kişi hastaneye kaldırıldı! Taburcu olan Belediye Başkanı açıklama yaptı: 85 kişinin durumu iyi
22:50 Diyarbakır'da baraj inşaatında korkutan kaza! Hidrojen sülfür tüpü patladı, 18 işçi zehirlendi!
22:09 İSO toplantısında TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile sanayiciler arasında yaşanan "stokçuluk" tartışması sonucu gergin anlar yaşandı
21:49 Ahmet Davutoğlu'ndan, Erdoğan'a "O makama layık olduğu için gelmedi" sözleri üzerinden açık çağrı: Gelin yüzleşelim
21:41 Edirne'de bir aracın sürücü koltuğunun atında 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 06:32:09. #1.12#
SON DAKİKA: 'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement