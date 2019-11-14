Son Dakika Haberleri: "U" dönüşü yapmak isterken kazaya neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa 'U' dönüşü yapmak isterken kazaya neden oldu - Son Dakika

"U" dönüşü yapmak isterken kazaya neden oldu

7 saat önce

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Çat yolunda meydana geldi. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde Çat istikametinden gelen bir otomobil dönüşün yasak olduğu kavşakta "U" dönüşü yapmak isterken diğer istikametten gelen başka bir otomobille çarpıştı. MOBESE kameralarına saniye saniye yansıyan kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. - ERZURUM

Erzurum, Çat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
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