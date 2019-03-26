U' Dönüşü Yapmak İsteyen Otomobil ile Kamyonet Böyle Çarpıştı

'U' dönüşü yapmak isteyen otomobil ile kamyonet böyle çarpıştı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdıKOCAELİ - Kocaeli'nde 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobil ile kamyonet çarpıştı.

'U' dönüşü yapmak isteyen otomobil ile kamyonet böyle çarpıştı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı



KOCAELİ - Kocaeli'nde 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobil ile kamyonet çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Gebze Atatürk Caddesi'nde Sabri B. yönetimindeki 41 SC 397 plakalı otomobil cadde üzerinde U dönüşü yapmak istediği sırada karşı yönden gelen Tacettin T. idaresindeki 34 ADJ 632 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, halk otobüsüne çarpmaktan son anda kurtulurken savrulan kamyonet ise yol kenarındaki korkulukları parçalayarak kaldırıma çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Tacettin T. ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan meydana gelen kaza ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cadde üzerinden u dönüşü yapmaya çalışan otomobil, karşı yönden gelen kamyonet ile çarpışıyor. Çarpmanın şiddetiyle savrulan iki araçtan kamyonet, demir korkulukları parçalayarak kaldırıma çıkıyor. Kazayı gören vatandaşlar ise hızla sürücülerin yardımına koşuyor.

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