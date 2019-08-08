U dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı
1 saat önce
Kilis'te bir otomobil U dönüşü yapmak isterken, başka bir otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:12 Kaynak: İHA
'te bir otomobil U dönüşü yapmak isterken, başka bir otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Mercidabık Caddesi üzerindeki Otogar kavşağında bir otomobil kontrolsüz bir şekilde U dönüşü yapmak isterken, aynı istikametten gelen bir başka otomobil U dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - KİLİS
Havalimanı otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı 1,5 tonluk 'S-400' isimli boğa, 17 bin 250 TL'ye satıldı İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 35 bini aştı