Son Dakika Haberleri: U dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı
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U dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı

1 saat önce

Kilis'te bir otomobil U dönüşü yapmak isterken, başka bir otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi.

U dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı, System.String[]
Kilis'te bir otomobil U dönüşü yapmak isterken, başka bir otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mercidabık Caddesi üzerindeki Otogar kavşağında bir otomobil kontrolsüz bir şekilde U dönüşü yapmak isterken, aynı istikametten gelen bir başka otomobil U dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - KİLİS
Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:12 Kaynak: İHA
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