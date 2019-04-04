U Dönüşü" Yapmaya Çalışan Ticari Taksiye, Otomobil Çarptı
1 saat önce
"U dönüşü" yapmaya çalışan ticari taksiye, otomobil çarptı Sola dönüş yasağı bulunan caddede "U dönüşü" yaparken otomobil çarptıBURSA - Bursa'da dönüş yasağı bulunan yolda U dönüşü yapmaya çalışan ticari taksiye otomobil çarptı.
"U dönüşü" yapmaya çalışan ticari taksiye, otomobil çarptı
Sola dönüş yasağı bulunan caddede "U dönüşü" yaparken otomobil çarptı
BURSA - Bursa
'da dönüş yasağı bulunan yolda U dönüşü yapmaya çalışan ticari taksiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırıma daha sonra yol kenarında bulunan dükkanlara girdi.
Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi
ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sola dönüş yasağı bulunan caddede sola dönüş yapmaya çalışan 16 T 0050 plakalı ticari taksi sürücüsü Necmi O.'ya, Çekirge istikametinde seyreden Yusuf K. kontrolündeki 34 BIH 573 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma daha sonra yol kenarında bulunan dükkanlara girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çarpma neticesi hafif şekilde yaralanan Yusuf K.'yı ayakta tedavi ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Kaza esnasında kaldırımda vatandaşların bulunmaması olası bir faciayı önlerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:08 Kaynak: İHA
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