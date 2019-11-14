Son Dakika Haberleri: "U" dönüşü yapmaya çalışırken kazaya neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa 'U' dönüşü yapmaya çalışırken kazaya neden oldu - Son Dakika

"U" dönüşü yapmaya çalışırken kazaya neden oldu

6 saat önce

"U" dönüşü yapmaya çalışırken kazaya neden olduERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı.

"U" dönüşü yapmaya çalışırken kazaya neden oldu

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza Çat yolunda meydana geldi. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde Çat istikametinden gelen bir otomobil dönüşün yasak olduğu kavşakta "U" dönüşü yapmak isterken diğer istikametten gelen başka bir otomobille çarpıştı. MOBESE kameralarına saniye saniye yansıyan kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

U dönüşü yapmaya çalışırken kazaya neden oldu

Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
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