U12 İzmir Cup 2019'da Ödül Kazananlar Açıklandı

24 Avrupa ülkesinden toplam 72 takımın katıldığı, Altınordu FK tarafından düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan U12 İzmir Cup 2019, Petrol Ofisi Özel Ödülleri'nin verilmesiyle sona erdi.

24 Avrupa ülkesinden toplam 72 takımın katıldığı, Altınordu FK tarafından düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan U12 İzmir Cup 2019, Petrol Ofisi Özel Ödülleri'nin verilmesiyle sona erdi. Organizasyona katılan tüm takım antrenörlerinin seçimiyle belirlenen Petrol Ofisi Özel Ödülleri'nde 'En Centilmen Takım' Marsilya, 'En Centilmen Taraftar Grubu' Olimpija Ljubljana taraftarları, 'En Azimli Futbolcu' AC Milan'dan Simone Sassi ve 'En Cesur Futbolcu' da Celtic'ten Ryan Hamilton oldu.



Altınordu FK'nın düzenlediği ve Avrupa'nın en prestijli alt yaş futbol turnuvalarından biri olan U12 İzmir Cup'ta eğlenceli ve anlamlı etkinlikler düzenlendi.



Türkiye'nin geleceğine yaptığı yatırımlara Altınordu FK ile birlikte oluşturduğu '1 Numaraların Büyük Güç Birliği' ile spor altyapısını da ekleyen akaryakıt şirketi Petrol Ofisi, 5-6-7 Nisan tarihlerinde düzenlenen U12 İzmir Cup'ta verdiği Petrol Ofisi Özel Ödülleri ile, örnek sporcuları da onurlandırdı.



Ayrıca ünlü spor yazarları ve yorumcular ile küçük futbolcuları bir araya getiren Petrol Ofisi, oluşturduğu Çocuk Karnavalı ile de binlerce konuğa eğlenceli ve renkli bir turnuva yaşattı.



Altınordu FK ile ortak değerleri çerçevesinde U12 İzmir Cup'ta ilk defa Özel Ödüller veren Petrol Ofisi, bununla futbolun sadece bir spor branşı olmadığını ve farklı değerler, anlamlar taşıdığını vurguluyor.



Katılımcı takımların antrenörlerinden oluşturulan bir komite tarafından belirlenen Özel Ödül kazananlar şu şekilde gerçekleşti:



"'En Centilmen Takım' seçilen Fransız temsilcisi Marsilya, ödüllerini Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı ve FIFA-UEFA Onursal Üyesi Şenes Erzik'ten aldı.



'En Centilmen Taraftar Grubu' seçilen ve Slovenya'dan gelen Olimpija Ljubljana taraftarları ise ödüllerini Petrol Ofisi Sosyal Lig yazarı Okay Karacan'dan aldılar.



U12 İzmir Cup'a gelen ve genç futbolcularla bir araya gelen Galatasaray Spor Kulübü Efsanesi Cevad Prekazi ise 'En Azimli Futbolcu' seçilen AC Milan oyuncusu Simone Sassi'ye ödülünü takdim etti.



Turnuvanın 'En Cesaretli Futbolcusu' seçilen Celtic oyuncusu Ryan Hamilton ise ödülünü Petrol Ofisi Pazarlama Müdürlerinden Ragıp Ertuğrul'dan aldı."



U12 İzmir Cup Karması, efsane futbolcu Metin Tekin ve medya mensupları ile aynı sahadaydı



Turnuvanın açılış gününde Avrupa'nın farklı takımlarından oyuncular ile oluşturulan U12 İzmir Cup Karması, efsane futbolcu Metin Tekin'in de yer aldığı Petrol Ofisi Spor Basını takımı ile karşılaştı. Yoğun ilgi çeken karşılaşma, birbirinden renkli sahnelerle izleyenlere unutulmaz bir futbol keyfi yaşattı.



Petrol Ofisi Sosyal Lig'de hem kendi takımlarını kuran hem de yorum yapan Banu Yelkovan, Ceyla Büyükuzun, Uğur Karakullukçu, Merve Toy, Emek Ege, Okay Karacan, Mehmet Ayan, Bağış Erten'in yanı sıra efsane futbolcu Metin Tekin ve duayen spor yorumcusu Fuat Akdağ da açılış gününde genç sporcuları yakından izlediler.



Çocuk Karnavalı'nda genç futbolcu ve izleyiciler ağırlandı



Küçük futbolcuların ve U12 İzmir Cup izleyicilerinin ziyaret ettiği Petrol Ofisi Çocuk Karnavalı'nda eğlenceli etkinlikler, konforlu dinlenme alanları ve Türk misafirperverliğini lezzete de taşıyan atıştırmalıklar yer aldı. Tüm katılımcılar, üç gün boyunca karnavalda keyifli ve neşeli bir turnuva geçirdi.



Şirket, "Türkiye'nin geleceğine yatırım" hedefi ile 'yol arkadaşı' Altınordu FK ile ülke sporuna değer katan çalışmalar gerçekleştirmeye devam edileceğini duyurdu. - İSTANBUL

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