U12 İzmir Cup'ın Başlamasına Kısa Süre Kaldı

Petrol Ofisi'nin destek verdiği Altınordu FK tarafından 5-7 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek U12 İzmir Cup'ın başlamasına kısa süre kaldı.

Petrol Ofisi'nin destek verdiği Altınordu FK tarafından 5-7 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek U12 İzmir Cup'ın başlamasına kısa süre kaldı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden 72 kulübün katılacağı turnuvada, bu yıl ilk kez düzenlenecek 'Petrol Ofisi Fair Play Ödülleri' ile 'en centilmen', 'en cesur' ve 'en azimli' sporcular da onurlandıracak. Petrol Ofisi Fair Play Ödülleri'ne layık görülen sporcular, turnuvaya katılan tüm takımların antrenörlerinin seçimleriyle belirlenecek.



Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan Petrol Ofisi ve 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' söylemiyle gerçekleştirdiği altyapı hamleleriyle ülke futbolunda fark oluşturan Altınordu FK'nın oluşturduğu güçlü iş birliği, genç futbolcuların gelişimlerine destek olmaya devam ediyor. Petrol Ofisi'nın sponsoru olduğu Altınordu FK tarafından 5-7 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek U12 İzmir Cup'ın başlamasına kısa süre kaldı. Türkiye futbol tarihine geçen oyunculardan Alex de Souza'yı geçtiğimiz yıl İzmir'e getiren ve genç futbolcuların efsane futbol adamıyla bir araya gelmesini sağlayan Petrol Ofisi, U12 İzmir Cup 2019'da da önemli etkinlikler düzenleyecek.



"Farklı ülkelerden küçükler, karnavalda birlikte eğlenecekler"



Altınordu Futbol Kulübü ile birlikte Türkiye'nin geleceğine doğru çıktıkları bu değerli yolculuk çerçevesinde U12 İzmir Cup'a bir kez daha destek vermekten dolayı duydukları memnuniyeti vurgulayan Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, şöyle konuştu: "Kısa süre önce yayınladığımız 'Petrol Ofisi, Türkiye'nin geleceği için Altınordu FK'nın yanında!' manifesto filmimizde de açıkça ifade ettiğimiz gibi bu birlikteliğimizin ortak hedefi; günlük popülist başarılardan uzak, Türkiye futbolunun altyapısı ve geleceğidir. Bu sebeple bir kez daha U12 İzmir Cup'ta yer alarak, birçok ülkeden 72 takımın mücadele edeceği bu güzide organizasyona katkı sağlayacağız. Oluşturacağımız Petrol Ofisi Çocuk Karnavalı'nda Avrupa'nın uzak noktalarından gelen 12 yaşından küçük çocuklar, aynı dili konuşmasalar da aynı eğlencenin, aynı neşenin parçası olacaklar, birlikte gülecekler, kahkaha atacaklar.



Bu topraklara yatırım yapan ve Türkiye'nin en ücra noktalarına kadar eksiksiz hizmet götüren bu ülkenin en önemli değerlerinden biri olarak, aynı şekilde kendi alanında bize çok benzeyen, aynı felsefeyi, aynı ruhu paylaştığımız Altınordu FK ile birlikteliğimiz, uzun soluklu bir yol arkadaşlığı. Bu birlikteliğimiz kapsamında da U12 İzmir Cup gibi değerli organizasyonlara ayrıca değerler katmaya, Türk gençlerinin sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlayacak platformlarda yer almaya devam edeceğiz".



"Petrol Ofisi'nin desteği, bize güç veriyor, cesaretlendiriyor"



Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan da, Petrol Ofisi'nin Altınordu FK'ya olan inancı, her alanda sağladığı destekler, bizler için çok önemli. İş birliklerinde aynı ruhu taşımak, aynı dili konuşmak, aynı ideallere ve amaca sahip olabilmek nadir bulunan bir ayrıcalıktır. Petrol Ofisi ile bu ortak değerlerle oluşturduğumuz iş birliğimiz; sadece sağlanan olanaklarla sınırlı değil, karşılıklı olarak fikirlerin, tecrübelerin ve bunlardan kaynaklanan üreticiliğin de olduğu bir birliktelik. Bunun son güzel örneklerinden biri de geçen yıl olduğu gibi bu sene de U12 İzmir Cup'a getirdikleri yenilikler oldu. Petrol Ofisi'nin bu gönülden desteği ve inanmışlığı; bizleri güçlendiriyor, gelecek için umut veriyor, daha da cesaretlendiriyor" şeklinde konuştu.



'En centilmen', 'en azimli' ve 'en cesur' sporcular ödüllendirilecek



Yapılan bilgilendirmede; Petrol Ofisi Çocuk Karnavalı ile küçük futbolcuların turnuva dışındaki serbest zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerini sağlayacak Petrol Ofisi, U12 İzmir Cup'ta ilk kez Fair Play Ödülleri'ni de verecek. Saha içinde futbolun Fair Play ruhuna uygun hareket eden 'en centilmen', 'en azimli' ve 'en cesur' sporcular, turnuvaya katılan tüm takım antrenörlerinin seçimiyle Petrol Ofisi Fair Play Ödülleri'nin sahibi olacak.



Ünlü yazar ve yorumcular futbolcularla bir araya gelecek



Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği fantezi futbol oyunu 'Petrol Ofisi Sosyal Lig'de yer alan ünlü spor yazarları ve yorumcular da U12 İzmir Cup'ta küçük futbolcularla bir araya gelecek. Turnuva açılışında medya mensupları ile 12 yaş altı futbolcuların karşı karşıya geleceği bir gösteri maçı da düzenlenecek.



Avrupa'nın en önemli takımları U12 İzmir Cup'ta



Ayrıca; Petrol Ofisi'nin farklı etkinlikler de etkinlik düzenleyeceği Altınordu U12 İzmir Cup'ta, Avrupa'nın en önemli kulüplerinin altyapı takımları da yer alacak. Türkiye'den Altınordu FK'nın yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Altay, Ankaragücü, Antalyaspor, Başakşehir, Bucaspor, Bursaspor, Göztepe, İ.B.B. SK, İzmirspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Rizespor ve Sivasspor'un U12 takımları ile katılacağı uluslararası turnuvada, şu yabancı takımlar da yer alacak:



"AC Milan, A.E.K, AIK Solna, Ajax, Anderlecht, Aspire Academy, Atalanta, A.Z. Alkmaar, Benfica, Beroe, Brommapojkarna, Cardiff City, Celta Vigo, Celtic, Charleroi, Chelsea, Club Brugge, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Gabala, Grasshoppers, Hamburg SV, Hammarby, Krasnodar, KRC Genk, Lazio, Leicester City, Lille, Manchester City, Metz, Midtjylland, Monaco, Montpeiller, Neftçi PFK, Olimpija Ljubljana, Odense, Marsilya, PAOK, Parma, Porto, PSV, Glasgow Rangers, Rostov, Sigma Olomouc, Slask Wroclaw, Southampton, St. Pauli, Twente, Valencia, Wolverhampton Wanderers ve Zenit St. Petersburg". - İZMİR

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul Valiliği Duyurdu: 6-7 Nisan Tarihlerinde İlçe Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak

AK Parti İzmir'de de Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

Otel Odasında Boğazından Silahla Vurulan Kadın, Ölü Bulundu

Tunç Soyer Sözünü Tuttu! En Düşük Oyu Aldığı Mahalleyi Ziyaret Etti