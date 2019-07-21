U12 Liginde şampiyon Kayserispor oldu

U12 Minikler Liginde şampiyon belli oldu.

U12 Minikler Liginde şampiyon belli oldu.



2 grupta toplam 25 takımın mücadele ettiği U12 Minikleri Ligi final maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kayseri Şekerspor dün Sümer Stadında karşı karşıya geldiler.



Başladığı günden final maçına kadar bir birinden renkli maçlara sahne olan U12 Minikler liginden final müsabakası da nefesleri kesti



Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada İstikbal Mobilya Kayserispor, rakibini penaltı atışları sonrası 4-3 mağlup ederek sezonu Kayseri şampiyonu olarak tamamladı.



U11 Mini Miniklerin ardından Sarı-Kırmızılılar U12 Miniklerde şampiyon olarak 1 hafta içinde çifte zafer yaşadılar. Penaltı atışlarının ardından şampiyon olan İstikbal Mobilya Kayserispor U12 takımı oyuncuları saha içerisinde büyük sevinç yaşayarak bol bol hatıra fotoğrafı çekindiler. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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