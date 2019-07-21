Son Dakika Haberleri: U12 Liginde şampiyon Kayserispor oldu
Son Dakika Spor Haber

U12 Liginde şampiyon Kayserispor oldu

2 dakika önce

U12 Minikler Liginde şampiyon belli oldu.

U12 Liginde şampiyon Kayserispor oldu, System.String[]
U12 Minikler Liginde şampiyon belli oldu.

2 grupta toplam 25 takımın mücadele ettiği U12 Minikleri Ligi final maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kayseri Şekerspor dün Sümer Stadında karşı karşıya geldiler.

Başladığı günden final maçına kadar bir birinden renkli maçlara sahne olan U12 Minikler liginden final müsabakası da nefesleri kesti

Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada İstikbal Mobilya Kayserispor, rakibini penaltı atışları sonrası 4-3 mağlup ederek sezonu Kayseri şampiyonu olarak tamamladı.

U11 Mini Miniklerin ardından Sarı-Kırmızılılar U12 Miniklerde şampiyon olarak 1 hafta içinde çifte zafer yaşadılar. Penaltı atışlarının ardından şampiyon olan İstikbal Mobilya Kayserispor U12 takımı oyuncuları saha içerisinde büyük sevinç yaşayarak bol bol hatıra fotoğrafı çekindiler. - KAYSERİ
Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burak Yılmaz'ın kalmak için şartı yeni sözleşme Emre Mor için şok sözler: Sürekli yalan söylüyor Matthijs de Ligt: Juventus'a Sarri için geldim Gerard Pique, Trabzonspor'un paylaşımını beğendi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 11:34:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: U12 Liginde şampiyon Kayserispor oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]