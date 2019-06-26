Son Dakika Haberleri: U13 Gençler Ligi şampiyonu Bilecikspor oldu
Son Dakika Spor Haber

U13 Gençler Ligi şampiyonu Bilecikspor oldu

2 saat önce

Bilecik U13 Gençler Ligi şampiyonu olan Bilecikspor kadrosundaki 4 oyuncuyu, Ankaragücü, Eskişehirspor gibi takımlar kadrolarına katmak istiyorlar.

U13 Gençler Ligi şampiyonu Bilecikspor oldu, System.String[]
Bilecik U13 Gençler Ligi şampiyonu olan Bilecikspor kadrosundaki 4 oyuncuyu, Ankaragücü, Eskişehirspor gibi takımlar kadrolarına katmak istiyorlar.

Bilecik U13 Geçler Ligi 2018-2019 futbol sezonunun şampiyonu oynadığı 12 maçının 9'u kazanan 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puanlı Bilecikspor oldu. 7 takımlı ligde birbirinden güçlü takımlarla mücadele eden ve ligin son haftasında sadece şampiyonluğu garantiledikten sonra 1308 Osmaneli Belediyespor'a 1-0 kaybeden Bilecikspor, ligde 54 gol atarak sadece kalesinde 9 gol gördü. Ankaragücü ve Eskişehirspor ekiplerinin takımdan 4 oyuncaya adeta kanca atarken, bu oyuncuları kadrolarına katmak için takımların birbirleri ile yarıştığı belirtiliyor. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:29 Kaynak: İHA
Futbol, Eskişehirspor, Ankaragücü, Bilecik, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Altyapı Teknik Sorumlusu David Badia görevinden ayrıldı Beşiktaş'ta Sead Halilagic ile yollar ayrıldı Mehmet Topal'a Katar'dan sürpriz teklif Real Madrid kadın futbol takımı kuruyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 14:30:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: U13 Gençler Ligi şampiyonu Bilecikspor oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]