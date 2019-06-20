Son Dakika Haberleri: U13 Liginde final belli oldu
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U13 Liginde final belli oldu

9 dakika önce

2018-2019 sezonu U13 Liginde final kalan takımlar belli oldu.

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2018-2019 sezonu U13 Liginde final kalan takımlar belli oldu. Yarı final maçlarında rakiplerini geçen İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kayseri OSB Atletikspor takımları final maçında karşı karşıya gelecek.

U13 Liginde mücadele eden ve gruplarını lider olarak tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kayseri OSB Atletikspor takımları finale kaldılar.

İstikbal Mobilya Kayserispor yarı final maçında Kocasinan Şimşekspor 4-1 mağlup ederek, Kayseri OSB Atletikspor ise Kayseri Kalespor 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Finalle İstikbal Mobilya Kasyerispor ile Kayseri OSB Atletikspor takımları 21 Haziran 2019 Cuma günü saat 17.00'de Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada şampiyonluk maçında kozlarını paylaşacaklar. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:45 Kaynak: İHA
Kayserispor, OSB, İstikbal Mobilya, Kayseri, Spor
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