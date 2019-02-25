U14 Erkek Basketbol Bölge Şampiyonası Sona Erdi
1 saat önce
Kayseri'nin ev sahipliğinde yapılan U14 Erkek Basketbol Bölge Şampiyonası sona erdi.
Kayseri
'nin ev sahipliğinde yapılan U14 Erkek Basketbol Bölge Şampiyonası sona erdi. Adana
, Mersin
, Gaziantep
, Hatay
ve Kayseri'den 2 takım, Konya
, Kahramanmaraş
ve Niğde
'den 1 takım olmak üzere 13 takımın mücadele ettiği turnuva kıyasıya mücadelelere sahne oldu.
Hafta sonu yapılan final müsabakasında Çukurova Üniversitesi
ile Mersin Bahçeşehir Koleji mücadele etti.
117-59'luk farkla Çukurova Üniversitesi galip gelmeyi bilerek, Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:02 Kaynak: İHA
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