Son Dakika Haberleri: U14 Erkek Basketbol Bölge Şampiyonası Sona Erdi

U14 Erkek Basketbol Bölge Şampiyonası Sona Erdi

1 saat önce

Kayseri'nin ev sahipliğinde yapılan U14 Erkek Basketbol Bölge Şampiyonası sona erdi.

U14 Erkek Basketbol Bölge Şampiyonası Sona Erdi, System.String[]
Kayseri'nin ev sahipliğinde yapılan U14 Erkek Basketbol Bölge Şampiyonası sona erdi.

Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay ve Kayseri'den 2 takım, Konya, Kahramanmaraş ve Niğde'den 1 takım olmak üzere 13 takımın mücadele ettiği turnuva kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Hafta sonu yapılan final müsabakasında Çukurova Üniversitesi ile Mersin Bahçeşehir Koleji mücadele etti.

117-59'luk farkla Çukurova Üniversitesi galip gelmeyi bilerek, Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:02 Kaynak: İHA

Mersin, Kayseri, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı Balıkçıların Ağına Yat Takıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Belgeseli İçin Şiir Okudu Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:38:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: U14 Erkek Basketbol Bölge Şampiyonası Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]