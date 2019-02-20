Son Dakika Haberleri: U14 Erkekler Bölge Şampiyonası

U14 Erkekler Bölge Şampiyonası

2 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U14 Erkekler Bölge Şampiyonası, Karabük'te başladı.

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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U14 Erkekler Bölge Şampiyonası, Karabük'te başladı.

Soğuksu Spor Salonu'nda başlayan ve 9 ilden toplam 13 takımın 5 gün boyunca mücadele edeceği şampiyonanın açılış törenine, Vali Fuat Gürel, diğer protokol üyeleri, antrenörler ve sporcular katıldı.


Törende konuşan Vali Fuat Gürel, bu etkinliği kentte yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Sporcuların hem spor yaptıklarını hem de kardeşlerine örnek olduklarını anlatan Gürel, "Gençlerimizin bir takım kötü alışkanlıklarla boğuştuğu, belki çok önemsemediğimiz ama zamanımızın birçoğunu alan internet, telefon, bilgisayar gibi 'teknoloji bağımlılığı' dediğimiz gençlerimizi kasıp kavuran böyle bir sıkıntıdan kurtulmak adına bu tür sportif faaliyetleri özellikle önemsiyoruz. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. "diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:43 Kaynak: AA

basketbol, Türkiye, Karabük, Spor
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