U14 futbol takımı şampiyonluğu kutladı - Son Dakika
Son Dakika Spor U14 futbol takımı şampiyonluğu kutladı - Son Dakika Spor

U14 futbol takımı şampiyonluğu kutladı

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, namağlup Antalya şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Muratpaşa Belediyespor U14 futbol takımının kutlama yemeğine katıldı.

U14 futbol takımı şampiyonluğu kutladı, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, namağlup Antalya şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Muratpaşa Belediyespor U14 futbol takımının kutlama yemeğine katıldı. Küçük kramponların şampiyonluk kutlamasına Antalyaspor'un golcüsü Sinan Gümüş ve orta saha oyuncusu Harun Alpsoy da eşlik etti.


Play-off grubunu namağlup tamamlayan Muratpaşa Belediyespor'un küçük kramponları, Kanatçı Alı Asker'de düzenlenen yemekte şampiyonluğu kutladı. Küçük kramponların şampiyonluk kutlamasına kulüp yönetimiyle birlikte Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Antalyasporlu futbolcular Sinan Gümüş ve Harun Alpsoy da ortak oldu.


Başkan Uysal, zorlu karşılaşmaların ardından Antalya'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkını elde eden takımı ve teknik heyeti kutladı. Muratpaşa'da, doğru tesisleşme politikası, bilimsel antrenman programı ve sporun bir kültür olarak toplumda gelişmesi için gerçekleştirilen çalışmalarla bir anlayışı değiştirmek için mücadele ettiklerini belirten Başkan Uysal, bu mücadele içinde özellikle küçük yaş gruplarında elde edilen başarının önemine dikkat çekti. Muratpaşa Belediyespor U14 futbol takımının Antalya şampiyonu olmasının çok değerli bir başarı olduğunu belirten Başkan Uysal, "Tüm çocuklarımızı, teknik heyetimizi, sponsorlarımıza ve desteklerini hiç esirgemeyen velilerimizi kutluyor, tebrik ediyorum. Çocuklarımızın Antalya'yı, Türkiye Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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