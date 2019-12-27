U14 Milli Takım seçmeleri Malatya'da yapıldı

U14 Milli Takım seçme maçlarının Malatya etabı tamamlandı.



Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmeleri, bölgelerde yapılan karşılaşmalarla devam ediyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan seçme maçı ile devam eden 14 yaş altı seçme karşılaşmaları, bu sene TFF'nin bölge müdürlüklerinin belirlediği sahalarda organize ediliyor.



Malatya'daki U14 milli takım seçmelerini U14 Milli Takım Teknik Direktörü Güngör Şahinkaya, TFF Bölgeler Koordinatörü Nevruz Şerif, TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ve Genç Milli Takım antrenörleri izledi.



Bölgelerde yapılan seçmeler sonucu oluşturulan takımların maçları, Genç Milli Takım antrenörleri tarafından izleniyor.



Adana (2), Ankara (4), Antalya (2), Bursa (4), Diyarbakır (2), Erzurum (2), İstanbul (8), İzmir (4), Kayseri (2), Malatya (2), Sakarya (2), Samsun (2), Trabzon (2), Trakya (2), Van (2), İstanbul Amatör (4) bölgelerinden 46 takımda toplam 638 sporcunun yer alacağı organizasyon 29 Ocak 2020 Çarşamba gününe kadar devam edecek.



Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip ettiği maçlar sonrasında en küçük yaş grubu olan U14 Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak. - MALATYA