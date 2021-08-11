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U14 Milli Takımına Kuşadası'ndan 2 oyuncu birden seçildi - Son Dakika

U14 Milli Takımına Kuşadası'ndan 2 oyuncu birden seçildi

11.08.2021 09:36
U14 Milli Takımına Kuşadası'ndan 2 oyuncu birden seçildi, System.String[]

Altyapıya verdiği önem ile dikkat çeken ve alt yaş gruplarında aldığı namağlup şampiyonluklarla adından söz ettiren Kuşadası Güvercinada Spor Kulübü'nün 2 oyuncusu birden U14 Milli Takımına seçildi.

Altyapıya verdiği önem ile dikkat çeken ve alt yaş gruplarında aldığı namağlup şampiyonluklarla adından söz ettiren Kuşadası Güvercinada Spor Kulübü'nün 2 oyuncusu birden U14 Milli Takımına seçildi. Yetenekleri ile şimdiden büyük kulüplerin radarına giren Burak Kenar ve Demirkan Özkuşlar U14 Milli Takımı kadrosuna katılan yeni isimler oldular.

Türk futbolunda 'Altınordu modeli' olarak anılan ve yetenekli futbolcu yetiştirmeyi amaçlayan altyapı öncelikli modelin yayılmasıyla ortaya çıkan dip dalgası giderek genişliyor. Bunun son örneği Kuşadası'nda aynı modeli 6 yıl önce kurup hayata geçiren Güvercinada Spor Kulübü oldu. Kulüp Başkanı Levent Kenar ve Antrenör Özcan Terzi'nin uzun erimli planlaması ile adeta futbolcu fabrikasına dönüşen Güvercinada Spor Kulübü'ne kayıtlı çok sayıda minik, Türk futbolunun gelecekteki yıldızları olmak için durmadan çalışıyor.

Teknik direktör Özcan Terzi, "Beden eğitimi öğretmeniyim. Burada sporcuları hazırlamaya çalışıyorum. Güzel, yetenekli futbolcularımız var onları en üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Kulübümüz Buca Spor Okulları diye başladı ama yetenekli sporcular elimizde olunca bunları değerlendirmek adına bir kulüp kurmak zorunda kaldık. Bu kulüp yaklaşık 6 yıllık bir süreci takip etti, sonrasına ilk icraatlarına 2 yıllık süreçte başladık. 2 yıllık süreçte çok başarılı işlere imza attılar. Başarı geldikçe belli bir şeylerin altına girmek kaçınılmaz oldu. Şimdi milli takım seviyesinde futbolcular yetiştirdik, mutluyuz gururluyuz" dedi.

Kulüp Başkanı Levent Kenar ise "Bu kulübün manevi başkanıyım, gençlerin yanındayız. Oğlum bu kulüpte top oynuyor, ben de eski futbolcuyum. Kendimizi gençlere adadık. Özcan hocayla her zaman beraberim. Bir çok kulüp tarafından izleniyoruz, iki futbolcumuz U14 milli takım seçmelerinden geçerek milli takıma forma girmeye hak kazanarak bizi gururlandırdı. Amacımız ülkemize, gençlere iyi ahlaklı sporcular yetiştirmek" dedi. - AYDIN

U14 Milli Takımına Kuşadası'ndan 2 oyuncu birden seçildi
U14 Milli Takımına Kuşadası'ndan 2 oyuncu birden seçildi
U14 Milli Takımına Kuşadası'ndan 2 oyuncu birden seçildi
U14 Milli Takımına Kuşadası'ndan 2 oyuncu birden seçildi
U14 Milli Takımına Kuşadası'ndan 2 oyuncu birden seçildi

Altınordu, Kuşadası, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U14 Milli Takımına Kuşadası'ndan 2 oyuncu birden seçildi - Son Dakika Spor


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