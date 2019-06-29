U15 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya
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Polonya'nın Krakov kentinde düzenlenen Avrupa U15 Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde milli güreşçiler 1'i altın olmak üzere 4 madalya kazandı.
Polonya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:05 Kaynak: DHA
'nın Krakov kentinde düzenlenen Avrupa
U15 Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde milli güreşçiler 1'i altın olmak üzere 4 madalya kazandı.
75 kiloda Batuhan Uzun finalde karşılaştığı Ukraynalı rakibini yenerek altın madalyaya uzandı. 62 kiloda Yusuf Tatlıdil finalde Moldovalı rakibine kaybedince gümüş madalyada kaldı. Bronz madalya mücadelesinde ise 44 kiloda İbrahim Metehan Yaprak, Gürcü rakibini ve 85 kiloda Rıfat Eren Gıdak, Rus rakibini yenerek bronz madalya kazandı. 68 kiloda Murat Doğan
mindere bronz madalya için çıktı ancak rakibine kaybedince Avrupa 5'incisi oldu.
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