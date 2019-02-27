Son Dakika Haberleri: U15 Gençler Ligi Şampiyonu Vitraspor

U15 Gençler Ligi Şampiyonu Vitraspor

1 saat önce

Bilecik U15 Gençler Ligi final maçında Bozüyük İdmanyurdu Spor'u 2-0 yenen Vitraspor oldu.

U15 Gençler Ligi Şampiyonu Vitraspor, System.String[]
Bilecik U15 Gençler Ligi final maçında Bozüyük İdmanyurdu Spor'u 2-0 yenen Vitraspor oldu.

Bilecik U15 Gençler Ligi sona ererken 22 puanla Vitraspor ligi lider bitirirken kendisini 21 puanla 1308 Osmaneli Belediyespor, 19 puanla Bozüyük İdmanyurdu Spor, 13 puanla Söğütspor takip etti. 9 takımlı ligde ilk 4 sırayı alan takımlar şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Yarı final maçlarında Vitraspor, Söğütspor'u 4-0'la geçerken, 1308 Osmaneli Belediyespor Bozüyük İdmnayurdu Spor'a 1-0 yenildi. Final maçı Bilecik Sentetik Sahada Vitraspor- Bozüyük İdmnayurdu Spor arasında oynanırken, müsabakayı 2-0 kazanan Vitraspor Bilecik U15 Gençler Ligi şampiyonu oldu. Vitraspor grup maçlarında Bilecik'i temsil etmeye hak kazanırken şampiyonluk kupası Futbol İl Temsilcisi Engin Toku'nun elinden aldı.

Öte yandan şampiyonluk maçı Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Nusret Tosun'da izledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:13 Kaynak: İHA

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