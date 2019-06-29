U15 Güreş Takımı'ndan Polonya'da 4 madalya

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa U15 Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde milliler, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa U15 Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde milliler, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.



Avrupa U15 Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 75 kiloda Batuhan Uzun, finalde karşılaştığı Ukraynalı rakibini yenerek altın madalya kazandı. 62 kiloda Yusuf Tatlıdil ise finalde Moldovalı rakibine kaybedince gümüş madalya ile yetindi. 44 kiloda İbrahim Metehan Yaprak, Gürcü rakibini ve 85 kiloda Rıfat Eren Gıdak da Rus rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 68 kiloda Murat Doğan ise bronz madalya müsabakalarında kaybedince beşinci oldu.



Avrupa Şampiyonası'da Rusya birinci olurken, Gürcistan ikinci, Ukrayna üçüncü ve Türkiye ise dördüncü sırada tamamladı. Serbest stilde iddialı ülkelerden Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Moldova ve Bulgaristan sıralamada alt sıralarda kaldı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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