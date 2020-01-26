U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup ve Türkiye Şampiyonaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup ve Türkiye Şampiyonaları sona erdi - Son Dakika Spor

U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup ve Türkiye Şampiyonaları sona erdi

32 dakika önce

U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup ve Türkiye şampiyonaları yapılan finallerle sona erdi.

U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup ve Türkiye Şampiyonaları sona erdi, System.String[]

U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup ve Türkiye şampiyonaları yapılan finallerle sona erdi.

Bu yıl Samsun'da 312, Şanlıurfa'da 311, ve Afyon'da 420 güreşçi mindere çıktı. Zorlu şampiyonalarda ilk gün (34,38)-44-52-62-75-85 kg; 2'nci gün ise 41-48-57-68-(85-100) kilolarda müsabakalar gerçekleştirildi. Tüm müsabakalar öncesinde Elazığ'da hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.


Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:28 Kaynak: DHA
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