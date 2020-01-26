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U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup ve Türkiye Şampiyonaları sona erdi
32 dakika önce
U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup ve Türkiye şampiyonaları yapılan finallerle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:28 Kaynak: DHA
U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup ve Türkiye şampiyonaları yapılan finallerle sona erdi.
Bu yıl Samsun'da 312, Şanlıurfa'da 311, ve Afyon'da 420 güreşçi mindere çıktı. Zorlu şampiyonalarda ilk gün (34,38)-44-52-62-75-85 kg; 2'nci gün ise 41-48-57-68-(85-100) kilolarda müsabakalar gerçekleştirildi. Tüm müsabakalar öncesinde Elazığ'da hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.
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