Son Dakika Haberleri: U15 Milli Takımı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı
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U15 Milli Takımı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

31 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor U15 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Muhammed Eren Arıkan U15 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

U15 Milli Takımı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor U15 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Muhammed Eren Arıkan U15 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.


U15 Milli Takımımızın 16-19 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.


Aday kadroya İstikbal Mobilya Kayserispor'dan 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammed Eren Arıkan davet edildi. 2014 yılından beri İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen genç oyuncu Muhammed Eren Arıkan, U15 Milli takım hazırlık kampı aday kadrosunda yerini aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 16 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 12.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:47 Kaynak: İHA
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