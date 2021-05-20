SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor - Son Dakika

SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor

20.05.2021 14:52

SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyorAhmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)-U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın 27 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası öncesi, sporcu seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor.

SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)-U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın 27 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası öncesi, sporcu seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor.

U15 Sutopu Bayan Milli Takımının teknik heyeti Nevşehir'de kampa girdi. Buraya 12 ilden seçilen 27 sporcu davet edildi. Sporcu seçimlerinin ardından oluşturulacak kadro, 27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da oynanacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Sutopu Milli Takımı Baş Antrenörü Savaş Türk, "Yaklaşık 3 ay önce pandemi dönemini de değerlendirip, 12 şehri dolaşıp sporcu seçimlerini yaptık. Bu süreçte U 15 Kadın Milli Takımları havuzunu oluşturduk. Bu havuz toplam 47 sporcumuzdan oluşuyor. Nevşehir kampında 27 sporcumuz var, diğer ikinci ayağını önümüzdeki hafta İstanbul'da yapacağız. Buradan seçeceğimiz sporcularla birlikte ikinci kampı aday kadro kampını yapacağız. 27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Avrupa Şampiyonasına katılacağız. Macaristan'da grubumuzda Rusya ve Macaristan var. Turnuva 4 gruptan oluşuyor. Burada ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"SU TOPU DALINDA MİLLİ SPORCU OLMAK DAHA KOLAY"

Branşın önemine değinen Türk, "Gençlerimizin su topu oynaması son derece önemli. Diğer sporlardan ayıran özellik, suyun içerisinde olması ve yapay spor olması. Yatay spor olması sağlık açısından da çok önemli. Sporcu sayısının az olması nedeniyle milli sporcu olma şansı oldukça fazla. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın işbirliği sporcularımıza olumlu yönde yansıyor. Milli sporcularımız gerek lise ve gerekse üniversitede burs kazanabiliyor. Su topunun böyle bir avantajı var" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir' ise, U15 Sutopu Milli Takımı'nı Nevşehir'de ağırladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "U15 Sutopu Kız Milli Takımına burada her türlü maddi ve manevi desteği sağlıyoruz. Nevşehir'i tüm branşlarda spor şehri yapmak için bir mücadele içerisindeyiz. Özellikle ulusal ve uluslararası organizasyonların yanı sıra milli takım kamp çalışmalarının da Nevşehir'de olması yönünde girişimlerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor
SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor
SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor
SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor
SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor
SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor
SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor
SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor
SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor
SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor
SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor
SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor
SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor
SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor

Avrupa Şampiyonası, Macaristan, Nevşehir, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir'de yapılıyor - Son Dakika Spor


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