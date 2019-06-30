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U16 Atletizm Ligi'nde şampiyon belli oldu

1 saat önce

Trabzon'da yapılan U16 Atletizm Ligi'nde ENKA Spor, erkekler ve kızlarda şampiyonluğu elde etti.

U16 Atletizm Ligi'nde şampiyon belli oldu, System.String[]
Trabzon'da yapılan U16 Atletizm Ligi'nde ENKA Spor, erkekler ve kızlarda şampiyonluğu elde etti.
Trabzon'daki Söğütlü Atletizm Pisti'nde gerçekleşen Spor Toto Kulüplerararası U16 Atletizm Ligi müsabakaları 320 atletin katılımı ile tamamlandı. Erkeklerde 16, kızlarda ise 12 kulübün yarıştığı müsabakalar sonunda ENKA Spor şampiyonluk ipini göğüsledi.
U16 Kızlar Ligi'nde 163 puan toplayan ENKA'yı, 139 puanla Beşiktaş, 132 puanla da Bursa Büyükşehir Belediyespor takip etti. Erkeklerde ise ENKA, 204 puanla zirveye çıkarken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 185 puanla ikinci, Galatasaray ise 179 puanla üçüncü oldu.
Yarışmaların sonunda Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, katılan tüm kulüplere teşekkür ederek, altyapıdaki lig müsabakalarının gelişim için çok önemli bir rol oynadığını vurguladı. Çintimar ve beraberindeki TAF yönetim kurulu üyeleri daha sonra takımların kupa ve madalyalarını takdim ederek, kulüp yöneticilerini tebrik etti.


Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:41 Kaynak: DHA
Trabzon, Atletizm, Spor
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