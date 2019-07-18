Son Dakika Haberleri: U16 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye yarı finalde
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U16 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye yarı finalde

1 saat önce

İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği U16 Küçük Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takım, grubundaki beşinci ve son maçında ev sahibi İtalya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

U16 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye yarı finalde, System.String[]
İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği U16 Küçük Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takım, grubundaki beşinci ve son maçında ev sahibi İtalya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi..

Grupta oynadığı ilk dört karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılan ve rakiplerine set dahi vermeyen ay-yıldızlıar, İtalya'nın Trieste kentinde bulunan Pala Chiarbola'da oynanan mücadelede rakibini 25-15, 25-16, 25-22 setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından milliler, grubunu 15 puanla namağlup lider tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

U16 Küçük Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi, I. Grubu ikinci sırada tamamlayan Slovenya oldu. milliler yarı final karşılaşmasını 20 Temmuz 2019, cumartesi günü oynayacak. - İSTANBUL
Türkiye, İtalya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:35 Kaynak: İHA
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