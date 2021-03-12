U16 Kız Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'a yenildi

U16 Kız Milli Voleybol Takımı, 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. Raunt elemelerindeki üçüncü maçında Bulgaristan 3-0 mağlup oldu.

U16 Kız Milli Voleybol Takımı, 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. Raunt elemelerindeki üçüncü maçında Bulgaristan 3-0 mağlup oldu. Milliler, elemelerdeki dördüncü ve son maçında yarın TSİ 16.30'da ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak. Salon: Vlade Divac Bulgaristan: Milicevic, Radeva, Dudova, Ivanova, Kolarova, Guncheva, Dokova (L) (Borisova) Türkiye: Talya, Defne, Ece, Mina, Ceyda, Bianka İlayda, Meryem (L) (Nisa Nur, Ceylin) Setler: 25-21, 25-20, 25-17 Süre: 71 dakika (24,25,22) - İSTANBUL

Son Dakika

Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor

Belhanda, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takım arkadaşları ve teknik ekibe veda etti

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya ile çok benzer yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegen görüntüledi

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısından dolayı hiç kimse ölmedi

Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta pas rekoru kırdı

Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı

'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş

Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı