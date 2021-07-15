U16 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde

Zabıta memuru, vatandaşın uyarısı üzerine kendisine ceza yazdı

Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı

"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti