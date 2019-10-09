U16 Liginde heyecan başlıyor

2019-2020 futbol sezonu U-16 Ligleri fikstür çekimi 11 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Sümer Amatör Evinde çekilecek.



Cuma günü yapılacak olan fikstür çekiminin ardından U-16 Ligi müsabakaları 19-20 Ekim tarihlerinde 1.hafta karşılaşmaları ile start alacak.



U-16 Liginde Kayseri Şekerspor, Kayserigücü FK, Kayseri İdman Yurduspor, Kayseri Gençlerbirliği, Kayseri OSB Atletikspor, Trabzon 3861 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor, Kılıçaslan Yıldızspor, Hacılar Erciyesspor, Kalespor, Doğa Gençlikspor, Gültepespor, Argıncık Esnafspor, Erkiletspor ve Talasgücü Belediyespor takımları lige katılım için başvurularını yaptılar. Öte yandan başvuru yapan 14 takımın yanı sıra katılmak isteyen diğer kulüpler ise fikstür çekimi öncesi Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna müracaat etmeleri gerekiyor. - KAYSERİ