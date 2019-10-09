Son Dakika Haberleri: U16 Liginde heyecan başlıyor
Son Dakika Spor U16 Liginde heyecan başlıyor

U16 Liginde heyecan başlıyor

1 saat önce

2019-2020 futbol sezonu U-16 Ligleri fikstür çekimi 11 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Sümer Amatör Evinde çekilecek.

U16 Liginde heyecan başlıyor, System.String[]

2019-2020 futbol sezonu U-16 Ligleri fikstür çekimi 11 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Sümer Amatör Evinde çekilecek.


Cuma günü yapılacak olan fikstür çekiminin ardından U-16 Ligi müsabakaları 19-20 Ekim tarihlerinde 1.hafta karşılaşmaları ile start alacak.


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Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
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