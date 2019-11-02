Son Dakika Haberleri: U16-U18 Bölgesel Kros Ligi 2.Kademe Yarışmaları Hatay'da yapıldı
Son Dakika Güncel U16-U18 Bölgesel Kros Ligi 2.Kademe Yarışmaları Hatay'da yapıldı

U16-U18 Bölgesel Kros Ligi 2.Kademe Yarışmaları Hatay'da yapıldı

7 saat önce

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 2. etap yarışmaları Hatay 'da yapıldı.

U16-U18 Bölgesel Kros Ligi 2.Kademe Yarışmaları Hatay'da yapıldı, System.String[]

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 2. etap yarışmaları Hatay 'da yapıldı.


Düzenlenen Bölgesel Kros müsabakaları büyük çekişmeye sahne oldu. Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 2. Etap yarışmaları Kırıkhan Kent Ormanı Koşu parkurunda yapıldı. Atletizm Federasyonunun kros müsabakalarına Gaziantep, Mersin, Karaman, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Hatay, Adana illerinden toplam 163 sporcu katıldı. Sporcular, Küçük Kızlar 1500 metre, Küçük Erkekler 2000 metre, Yıldız Kızlar 2000 metre ve Yıldız Erkekler 3000 metre kategorisinde dereceye girebilmek için ter döktüler.


Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan'da ilk defa yapılan Kros Ligi 2. Etap Yarışmalarına katılan sporculara başarılar dileyerek, "Yarışmada dereceye giren arkadaşları tebrik ediyorum. Spor önemli hayatımızın vazgeçilmezlerinden birisi. Gençlerimiz kendi galibiyetlerine göre herhangi bir spor dalında kendilerini yetiştirmesi lazım. Özel okullarda ve devletimizin okullarında da gençlerimizin bir branş da kendini yetiştirme gayreti var. Burada örneğini hepimiz görüyoruz" dedi.


Yarışma sonunda derece giren yarışmacılara tek tek ödülleri verildi. - HATAY

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
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