U17 Avrupa Şampiyonası da ertelendi - Son Dakika
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U17 Avrupa Şampiyonası da ertelendi

6 saat önce

UEFA, 21 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Estonya'da yapılması planlanan U17 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelendiğini açıkladı.

U17 Avrupa Şampiyonası da ertelendi, System.String[]

UEFA, 21 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Estonya'da yapılması planlanan U17 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelendiğini açıkladı. Turnuvanın ne zaman düzenleneceği daha sonra belirlenecek.


EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 1 yıl ertelendiğini açıklayan UEFA, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarının da askıya alındığını bildirmişti. UEFA'dan bir erteleme daha geldi. 21 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Estonya'da gerçekleşmesi planlanan U17 Avrupa Futbol Şampiyonası da ertelendi. UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:


"Avrupa'da korona virüsün yol açtığı durumun ışığında, UEFA İcra Komitesi'nin tüm Avrupa maçları ve turnuvalarını erteleme kararına takiben UEFA, 21 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Estonya'da yapılması planlanan 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın da bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesine karar vermiştir. Yarışmaların yeniden planlanmasına ilişkin bilgiler daha sonra, yapılacak kapsamlı değerlendirmelerin ardından verilecektir." - İSTANBUL

Futbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:16 Kaynak: İHA

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