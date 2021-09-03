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U17 Futbol Milli Takımı, Azerbaycan'ı 4-1 yendi - Son Dakika

U17 Futbol Milli Takımı, Azerbaycan'ı 4-1 yendi

03.09.2021 23:57
U17 Futbol Milli Takımı, Azerbaycan'ı 4-1 yendi, System.String[]

U17 Futbol Milli Takımı, Bakü'de hazırlık maçında karşılaştığı Azerbaycan'ı 4-1'lik skorla yendi.

U17 Futbol Milli Takımı, Bakü'de hazırlık maçında karşılaştığı Azerbaycan'ı 4-1'lik skorla yendi.

U17 Futbol Milli Takımı, Bakü'de hazırlık müsabakasında karşılaştığı Azerbaycan'ı 4-1 mağlup etti. Dalğa Stadyumu'nda oynanan maçta Millilerin gollerini 39. dakikada Can Yılmaz Uzun, 62 ve 72. dakikalarda Semih Kılıçsoy ve 84. dakikada Batuhan Peker attı.

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U17 Futbol Milli Takımı, Azerbaycan'ı 4-1 yendi

Azerbaycan, Futbol, Milli, Bakü, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U17 Futbol Milli Takımı, Azerbaycan'ı 4-1 yendi - Son Dakika Spor


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