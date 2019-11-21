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Son Dakika Spor U17 Kız Milli Futbol Takımı'ndan Rusya'ya yarım düzine gol - Son Dakika Spor

U17 Kız Milli Futbol Takımı'ndan Rusya'ya yarım düzine gol

6 saat önce

U17 Kız Milli Futbol Takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Rusya'yı 6-1 mağlup etti.

U17 Kız Milli Futbol Takımı'ndan Rusya'ya yarım düzine gol, System.String[]

U17 Kız Milli Futbol Takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Rusya'yı 6-1 mağlup etti.


U17 Kız Milli Futbol Takımı, Antalya'da hazırlık maçında karşılaştığı Rusya'yı 6-1 mağlup etti. Millilerin gollerini 4 (P), 32 ve 73. dakikalarda Berivan İçen, 49 ve 52. dakikalarda Mine Yıldız, 28. dakikada Mesude Alayont kaydederken, Rusya'nın tek golü ise 76. dakikada Kseniia Dolgova'dan geldi.


Ay-yıldızlılar, Rusya ile 23 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de bir hazırlık maçı daha oynayacak. - İSTANBUL

Futbol, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:04 Kaynak: İHA
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