Son Dakika Haberleri: U17 Milli Takımı'na Bursaspor'dan 3 Futbolcu

U17 Milli Takımı'na Bursaspor'dan 3 Futbolcu

35 dakika önce

Bursaspor'dan 3 oyuncu U17 Futbol Milli Takımı'na davet edildi.

U17 Milli Takımı'na Bursaspor'dan 3 Futbolcu, System.String[]
Bursaspor'dan 3 oyuncu U17 Futbol Milli Takımı'na davet edildi.

U17 Milli Takımı'nın 12-14 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul'da, Hırvatistan ile oynayacağı iki hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 09 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de, İstanbul'da toplanacak. Milli Takım'a Bursaspor'dan Ertuğrul Kurtuluş, Muhammed Emin Sarıkaya ve Zeynullah Türkay çağrıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

İstanbul, Futbol, Bursaspor, Spor
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