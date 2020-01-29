U17 Milli Takımın Slovakya maç aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor U17 Milli Takımın Slovakya maç aday kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor

U17 Milli Takımın Slovakya maç aday kadrosu açıklandı

6 saat önce

U17 Milli Takımımızın 10 Şubat 2020 tarihinde Antalya'da Slovakya ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı.

U17 Milli Takımın Slovakya maç aday kadrosu açıklandı, System.String[]

U17 Milli Takımımızın 10 Şubat 2020 tarihinde Antalya'da Slovakya ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı.


U17 Milli Takım aday kadrosuna Hes Kablo Kayserispor'dan Emre Demir davet edildi. U17 Milli Takım kaptanı olan Emre Demir, Süper Ligin en genç gol atam ismi olarak tarihe geçti. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 02 Şubat 2020 Pazar günü saat 18.00'de Antalya Belek Titanic Deluxe Otel'de toplanacak.


U17 Milli Takımı'nın Slovakya maçı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:


Kaleciler: Atalay Gökçe (Gençlerbirliği), Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor A.Ş.)


Defans: Polat Abay (Altınordu), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Ahmet Gülay (Beşiktaş A.Ş.), Kadir Arslan (Bursaspor), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Furkan Yaşa (Kasımpaşa A.Ş.), Ömerhan Şahin (Kasımpaşa A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.)


Orta Saha: Kazımcan Karataş (Altay), Yiğit Emre Çeltik (Altınordu), Alperen Soysal (Aytemiz Alanyaspor), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Ömer Turan Görgüç (Bursaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), İsmail Zehir (Galatasaray A.Ş.), Bartuğ Elmaz (Galatasaray A.Ş.), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Batuhan Günaldı (Trabzonspor A.Ş.), Süleyman Cebeci (Trabzonspor A.Ş.)


Forvet: Abdullah Soğucak (Altınordu), Eren Güler (Bursaspor), Metehan Altunbaş (Eskişehirspor), Selman Faruk Dibek (Galatasaray A.Ş.), Baran Başyiğit (Gençlerbirliği) - KAYSERİ

Bursaspor, Slovakya, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:34 Kaynak: İHA
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