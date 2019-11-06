U17 Nike Dostluk Turnuvası aday kadrosu açıklandı

Açıklanan aday kadroda İstikbal Mobilya Kayserispor 'un genç yeteneği Emre Demir davet edildi. Emre Demir, Gençlerbirliği maçının ardından İstanbul 'a giderek milli takım kampına katılacak. U17 Milli Takımı'nın Nike Dostluk Turnuvası aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Seda Sayan'dan takipçisine yanıt: Popomda hiçbir şey yok, demek ki güzel görünüyor