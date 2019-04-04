Son Dakika Haberleri: U17 Türkiye Şampiyonası Grup Maçları Nevşehir'de Başladı

U17 Türkiye Şampiyonası Grup Maçları Nevşehir'de Başladı

57 dakika önce

2018-2019 futbol sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 6 takımın katılımı ile Nevşehir'de başladı.

U17 Türkiye Şampiyonası Grup Maçları Nevşehir'de Başladı, System.String[]
2018-2019 futbol sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 6 takımın katılımı ile Nevşehir'de başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçları 6 takımın katılımı ile Nevşehir'de başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü komplekslerinde bulunan 2 ve 3 nolu çim futbol sahalarında oynanan maçlar 7 Nisan Pazar günü oynanacak olan final maçı ile sona erecek. Nevşehir Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde 76 ilden 133 takımın katılımı ile 24 ayrı grup merkezinde 4, 5 ve 6 takımlı grupların olduğu müsabakalar oynanıyor. 1. kademe maçlarının bir ayağı olan grup maçlarının bir tanesi de Nevşehir merkezde oynanıyor. Bizim ilimizde oynanan müsabakalar 3 ve 7 Nisan tarihlerinde oynanıyor. İlimizde Konya Ülkümspor, Kayseri Şekerspor, Kırşehir Mucurspor, Yozgat Bozokspor, Kırıkkale Anadolu ve Kahramanmaraş takımları yer alıyor. Buradan şampiyon olacak takım ikinci kademe maçlarında oynamaya hak kazanacak. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Nevşehir'deki U17 grup maçları 7 Nisan Pazar günü saat 12.00'de oynanacak olan final maçı ile sona erecek. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:42 Kaynak: İHA

Futbol, Türkiye, Nevşehir, Spor
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