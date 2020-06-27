U18 Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası, Türkiye'de düzenlenecek
18 Kadınlar 2nci Klasman müsabakaları 26-31 Ocak 2021 tarihleri arasında Kocaelinde, U-18 Erkekler 3üncü Klasman A Grubu müsabakaları ise 29 Mart-4 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbulda yapılacak.
U-18 Kadınlar 2nci Klasman müsabakaları 26-31 Ocak 2021 tarihleri arasında Kocaelinde, U-18 Erkekler 3üncü Klasman A Grubu müsabakaları ise 29 Mart-4 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbulda yapılacak.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak ev sahipliği konusunda mutlu olduklarını belirterek, U18 Kadınlar 2nci Klasman müsabakaları ile geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle iptal edilen U-18 Erkekler 3üncü Klasman müsabakaları için ev sahipliği başvurusunda bulunduk. Önümüzdeki sezonda bu organizasyonlara ev sahipliği yapacağımız için mutluyuz. Pandemi sürecinde sporcularımıza evlerinde çalışmaları için antrenman programları hazırladık. Normalleşme süreciyle birlikte buza dönüş planlarımızı hayata geçirmeye başlıyoruz. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edip organizasyonlarımızda iyi neticeler almak istiyoruz dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:55
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