U18 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

U18 Milli Takımı 09-18 Eylül 2021 tarihleri arasında Kocaeli 'de yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 9 Eylül 2021 Perşembe günü saat 13.00'te Kocaeli Wellborn Luxury Hotel'de toplanacak. U18 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

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