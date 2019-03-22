Son Dakika Haberleri: U19 Bilecik Gençler Ligi Kur'aları Çekildi

U19 Bilecik Gençler Ligi Kur'aları Çekildi

6 dakika önce

Bilecik'te U19 Bilecik Gençler Ligi kur'aları çekilirken, müsabakalar 29 Mart'ta başlayacak.

U19 Bilecik Gençler Ligi Kur'aları Çekildi, System.String[]
Bilecik'te U19 Bilecik Gençler Ligi kur'aları çekilirken, müsabakalar 29 Mart'ta başlayacak.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında U19 Bilecik Gençler Ligi kur'aları çekildi. 4 takımın mücadele edeceği ligde 1299 Bilecik Kulübü Spor, 1308 Osmaneli Belediyespor, Söğütspor ve Vitraspor yer alacak. Çift devreli oynanacak müsabakaların ilk yarısı 6 hafta sonunda biterken, şampiyon olan takım Bilecik'i şehir dışında oynanacak grup müsabakalarında temsil edecek.

Kura çekilişine,Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve lige katılan takımların başkan ve yöneticileri katıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:11 Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, Yaşam
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