U19 Bilecik Gençler Ligi kur'aları çekildi - Son Dakika
Son Dakika Spor U19 Bilecik Gençler Ligi kur'aları çekildi - Son Dakika Spor

U19 Bilecik Gençler Ligi kur'aları çekildi

6 saat önce

Bilecik'te U19 Bilecik Gençler Ligi kur'aları çekilirken, müsabakalar 1 Mart'ta başlayacak.

U19 Bilecik Gençler Ligi kur'aları çekildi, System.String[]

Bilecik'te U19 Bilecik Gençler Ligi kur'aları çekilirken, müsabakalar 1 Mart'ta başlayacak.


Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında U19 Bilecik Gençler Ligi kur'aları çekildi. 8 takımın mücadele edeceği ligde Bilecikspor, 1299 Bilecik Kulübü Spor, Bayırköyspor, 1308 Osmaneli Belediyespor, Güneşspor, Vitraspor, Gölpazarı Belediyespor, Ertuğrulspor, yer alacak. Çift devreli oynanacak müsabakaların ilk yarısı 6 hafta sonunda biterken, şampiyon olan takım Bilecik'i şehir dışında oynanacak grup müsabakalarında temsil edecek. Kura çekilişine, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ve U19'a katılan takımların başkan ve yöneticileri katıldı.


Öte yandan tek grup, çift devreli, deplasmanlı oynanacak lig, 1 Mart günü başlayacak. - BİLECİK

Gölpazarı, Osmaneli, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
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