U19'da şampiyon Karaköprüspor - Son Dakika
Son Dakika Spor U19'da şampiyon Karaköprüspor - Son Dakika Spor

U19'da şampiyon Karaköprüspor

7 saat önce

Türkiye U-19 Ligi A Grubunda şampiyon olan Karaköprü Belediyespor U19 takımı Şanlıurfa'yı bölge turnuvalarında temsil edecek.

U19'da şampiyon Karaköprüspor, System.String[]

Türkiye U-19 Ligi A Grubunda şampiyon olan Karaköprü Belediyespor U19 takımı Şanlıurfa'yı bölge turnuvalarında temsil edecek.


2019-2020 sezonu U-19 Liginde mücadele eden Karaköprü Belediyespor grubunu namağlup tamamlayarak şampiyon oldu. Karaköprü Belediyespor U19 takımı Şanlıurfa'yı bölge turnuvalarında temsil edecek. U-19 ligi A grubunda 10 takımın mücadele ettiği grupta ligi namağlup tamamlayan Karaköprü Belediyespor şampiyon oldu.


Ligin son haftasında ŞUTİM tesislerinde oynanan maçta Reha Gençlikspor'u 5-0 deviren Karaköprü Belediyespor U19 takımı Şanlıurfa'yı bölge turnuvalarında temsil etme hakkı kazandı.


U 19 futbol takımının kazandığı şampiyonlukta göğüslerin kabardığını söyleyen Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral, "Profesyonel takımımızın yanında alt yapıya da büyük önem veriyor. Alt yapıda yüzlerce genç futbolcumuz bulunuyor. U 19 takımımız 10 takımın yer aldığı A grubunda 18 maçın tamamını kazanarak hem şampiyon oldular. Başarıdaki en büyük etken özverili ve disiplinli çalışmadır. Karaköprü'müzün geleceği olan gençlerimizin bu başarısı göğsümüzü kabarttı" dedi.


Bölge şampiyonasında da başarı istediğini ifade eden Başkan Kayral, "Gençlerimiz Şanlıurfa'yı temsil etme hakkı kazandı. İnşallah bölge turnuvalarında da önemli başarılar elde ederek Şanlıurfa'ya döneceklerdir. Ben genç kardeşlerimize ve alt yapı koordinatörlerimize güveniyorum" şeklinde konuştu.


Şampiyon gençlerimizin çok güzel bir örnek teşkil edeceğine inandıklarını belirten Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kayral, "Gençlerimiz inşaallah bölge şampiyonasında da ilimizi en iyi şekilde temsil eder ve oradan da başarıyla çıkar. Bu arada TFF 3. Ligde zirve mücadelesini sürdüren Karaköprü Belediyespor'umuzun da playy-off'a çıkarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmış oluruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Karaköprü, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
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