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U19 Elit Gelişim Süper Ligi'nde şampiyon Trabzonspor - Son Dakika

U19 Elit Gelişim Süper Ligi'nde şampiyon Trabzonspor

13.07.2021 23:31

U19 Gelişim Ligi finalinde Trabzonspor, Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bu zaferin ardından bordo-mavili ekip gelecek sezonda UEFA Gençlik Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

2020-2021 sezonu U19 Elit Gelişim Süper Ligi finalinde Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan bordo-mavili ekip sezonu şampiyon olarak tamamladı.

UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde seyircisiz olarak oynanan karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Emir Yazıcı kaydetti. Bu başarının ardından bordo-mavili takım, Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı.

U19 Elit Gelişim Süper Ligi'nde şampiyon Trabzonspor

Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U19 Elit Gelişim Süper Ligi'nde şampiyon Trabzonspor - Son Dakika Spor


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