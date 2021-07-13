U19 Elit Gelişim Süper Ligi'nde şampiyon Trabzonspor

2020-2021 sezonu U19 Elit Gelişim Süper Ligi finalinde Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan bordo-mavili ekip sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde seyircisiz olarak oynanan karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Emir Yazıcı kaydetti. Bu başarının ardından bordo-mavili takım, Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı.
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